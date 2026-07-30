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Аттракцион хамства: зачем Зеленский прилетел в Польшу

Аттракцион хамства: зачем Зеленский прилетел в Польшу

Зеленский продолжает свои западные гастроли. Из Вашингтона он отправился в Польшу. Это первый визит после резкого обострения отношений между Киевом и Варшавой из-за Волынской резни и героизации нацистов времен Второй мировой войны.

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