Канцлер Австрии заявил, что не все страны согласятся с декларацией по Украине

Итоговую декларацию по итогам конференции по Украине захотят поддержать не все страны. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, сообщает агентство Reuters "У ряда стран есть претензии к формулировкам итоговой декларации", - следует из сообщения.
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