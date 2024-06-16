Канцлер Австрии заявил, что не все страны согласятся с декларацией по Украине

Итоговую декларацию по итогам конференции по Украине захотят поддержать не все страны. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, сообщает агентство Reuters "У ряда стран есть претензии к формулировкам итоговой декларации", - следует из сообщения.