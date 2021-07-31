«Не для семьи»: Карпович не стоит рассчитывать на долгий союз с Прилучным

Психолог считает, что звезде «Мажора» нужны страсти. Павел Прилучный в компании Кати и Волги Король @bliznyashkikorol/instagramАктер Павел Прилучный объявил о разводе со своей женой Агатой Муцениеце еще в начале прошлого года до объявления пандемии.