7дней.ru

105 702 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лилия Быстрова
    Что касается Брежневой...безголосая...(((«Это часы Кости»:...
  • secretmaster
    Забавная малышка. Мои поздравления супругам.Пухлые щечки: Джа...
  • Елена
    Где оно, настоящее искусство?! Почило в бозе...вчера случайно включила канал, по которому показывали старый фильм с г...Кинематографическ...

«Не для семьи»: Карпович не стоит рассчитывать на долгий союз с Прилучным

«Не для семьи»: Карпович не стоит рассчитывать на долгий союз с Прилучным

Психолог считает, что звезде «Мажора» нужны страсти. Павел Прилучный в компании Кати и Волги Король @bliznyashkikorol/instagramАктер Павел Прилучный объявил о разводе со своей женой Агатой Муцениеце еще в начале прошлого года до объявления пандемии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх