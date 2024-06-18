Шарль Мишель: лидеры ЕС пока не согласовали кандидатуру главы ЕК

Global Look Press/Zhao Dingzhe/XinHua Главы государств и правительств стран Евросоюза пока не достигли консенсуса по вопросу переназначения Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии (ЕК), сообщил 17 июня журналистам в Брюсселе глава Евросовета Шарль Мишель.
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