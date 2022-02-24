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Басурин: армия республик Донбасса ведет обстреливает только военные объекты

Басурин: армия республик Донбасса ведет обстреливает только военные объекты

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил в четверг, 24 февраля, что Киев намеренно лжет в заявлениях об уничтожении республиканскими силами гражданской инфраструктуры.

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