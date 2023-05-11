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Противовоздушная оборона Украины стала немного сильнее, но намного слабее

Противовоздушная оборона Украины стала немного сильнее, но намного слабее

В наше время авиация играет важнейшую, если не решающую роль в военных конфликтах. Как же так, спросит читатель, ведь в ходе проведения российской специальной военной операции (СВО) на Украине решающую роль играет отнюдь не авиация – основная тяжесть войны легла на артиллерию и пехоту?   Причины этого мы уже рассматривали в материалах Неудобные вопросы: господство в воздухе над Украиной и его последствия, а также Почему Россия не может разгромить Украину с воздуха так же, как это сделали США в Ираке и Югославии.

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