Глава Пентагона Остин: Право Израиля на самооборону непоколебимо

Глава Пентагона Ллойд Остин выступил с подтверждением права Израиля на самооборону. Кроме того, глава оборонного ведомства США подчеркнул, что позиция американской стороны по данному вопросу остается непоколебимой.
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