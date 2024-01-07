В Ленинградской области продают уникальный грузопассажирский ПАЗ-3204

Необычный автобус ПАЗ выставили на продажу в городе Кириши Ленинградской области. Если грузопассажирские ПАЗ-3205-20 являются вполне распространённым явлением, то аналогичные автобусы на базе мыльниц ПАЗ-3204 большая редкость.
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