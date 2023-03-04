Главу МИД Германии во время визита в Нью-Дели с индийской стороны встретил только дежурный по аэродрому

Попытки Запада во главе с Вашингтоном изолировать Россию от «всего мира» провалились, что с неохотой признают даже американские и европейские политологи.
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