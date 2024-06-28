Хвалебный трейлер Senua’s Saga: Hellblade II показывает оценки критиков Спустя месяц п...

Хвалебный трейлер Senua’s Saga: Hellblade II показывает оценки критиковСпустя месяц после долгожданного релиза Senua’s Saga: Hellblade II компания Microsoft выпустила хвалебный трейлер, чтобы показать несколько положительных отзывов и хорошие оценки от критиков.
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