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Страны G7 намерены ввести ограничения на энергетический сектор России

Лидеры стран G7 на саммите в Японии, который пройдет в период с 19 по 21 мая, намерены объявить о новых санкциях против энергетического сектора России, пресечению обхода антироссийских рестрикций, а также об ограничениях экспорта, сообщает Reuters.

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