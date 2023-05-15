Страны G7 намерены ввести ограничения на энергетический сектор России

Лидеры стран G7 на саммите в Японии, который пройдет в период с 19 по 21 мая, намерены объявить о новых санкциях против энергетического сектора России, пресечению обхода антироссийских рестрикций, а также об ограничениях экспорта, сообщает Reuters.
Лидеры стран G7 на саммите в Японии, который пройдет в период с 19 по 21 мая, намерены объявить о новых санкциях против энергетического сектора России, пресечению обхода антироссийских рестрикций, а также об ограничениях экспорта, сообщает Reuters.
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