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Василевский пропустил 3 шайбы после 15 бросков «Оттавы». Одну из них – в результате ошибки за воротами

Василевский пропустил 3 шайбы после 15 бросков «Оттавы». Одну из них – в результате ошибки за воротами

Андрей Василевский пропустил 3 шайбы после 15 бросков «Оттавы». Российский вратарь «Тампы» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (4:3).

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