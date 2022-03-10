В Вешняках проведут реконструкцию АЗС

В районе Вешняки увеличится площадь автозаправочной станции в хоже реконструкции объекта. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.
В районе Вешняки увеличится площадь автозаправочной станции в хоже реконструкции объекта. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.
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