В Вешняках проведут реконструкцию АЗС

В Вешняках проведут реконструкцию АЗС

В районе Вешняки увеличится площадь автозаправочной станции в хоже реконструкции объекта. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

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