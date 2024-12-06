Ретейлеры попросили ужесточить правила работы маркетплейсов

Президент Союза предприятий и мастеров индустрии рукоделия и творчества «Созидание» Григорий Парамонов выступил с предложением по доработке проекта «О платформенной экономике в РФ», предполагающий регулирование цифровых платформ, пишет «Ъ».
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