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Артурас Зуокас и его предложение о демилитаризации Калининграда: попытка повлиять на геополитическую карту Европы

Артурас Зуокас и его предложение о демилитаризации Калининграда: попытка повлиять на геополитическую карту Европы

Артурас Зуокас и его предложение о демилитаризации Калининграда: попытка повлиять на геополитическую карту Европы Ольга ВайленкоВ начале сентября 2024 года кандидат на пост премьер-министра Литвы Артурас Зуокас сделал громкое заявление, призвав Европейский союз и НАТО обсудить возможность демилитаризации российского Калининграда.

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Комментарии
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Александр Т
Судя по всему к проебалтам подобрался зверёк песец. И им срочно захотелось назад в Россию. Проситься обратно лицо потеряешь. А вот если их завоюют то и &quot;позора&quot; никакого нет. Объявят войну России и быстренько сдадутся. Ну а Россия по старой традиции снова начнёт строить и кормить не помня зла.
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