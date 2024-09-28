Артурас Зуокас и его предложение о демилитаризации Калининграда: попытка повлиять на геополитическую карту Европы

Александр Т

Судя по всему к проебалтам подобрался зверёк песец. И им срочно захотелось назад в Россию. Проситься обратно лицо потеряешь. А вот если их завоюют то и "позора" никакого нет. Объявят войну России и быстренько сдадутся. Ну а Россия по старой традиции снова начнёт строить и кормить не помня зла.