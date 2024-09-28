Артурас Зуокас и его предложение о демилитаризации Калининграда: попытка повлиять на геополитическую карту Европы Ольга ВайленкоВ начале сентября 2024 года кандидат на пост премьер-министра Литвы Артурас Зуокас сделал громкое заявление, призвав Европейский союз и НАТО обсудить возможность демилитаризации российского Калининграда.
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