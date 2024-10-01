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Царьград

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Йенс Столтенберг покинул пост генерального секретаря НАТО

Йенс Столтенберг покинул пост генерального секретаря НАТО

Полномочия генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга истекли и спустя 10 лет он покинул эту должность.

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СЗ
Светлана Зуева
Прощелыга....
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