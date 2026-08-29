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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Миннесота» обменяла Джоша Грина в «Юту» на Коди Уильямса и Джона Кончара

Как сообщает Шэмс Чарания, «Миннесота» и «Юта» договорились об обмене, в рамках которого команды получат: «Вулвс» – защитник Коди Уильямс (21 год, 203 см), защитник Джон Кончар (30 лет, 196 см).

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