Смешные мемы и картинки про ветеринаров

Кота на скаку остановят, в доверие к кобре войдут! фото: соцсетиЖивотные — те же люди, а ветеринары — не тоже, а просто врачи.
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