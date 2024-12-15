Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 845 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Она со страху домой ускакала!«Русские объявили...
  • Олег Самойлов
    Да ладно, это всё путинская пропаганда! Вон, "Настоящее время", - это майдауновская пропагандистская машина, - гласит...«Русские объявили...
  • Олег Самойлов
    Ага! А раньше ПРОСТО БЕЖАЛИ!ОХОТА НА РУССКИХ....

Грузия осталась без Кока-Колы

Грузия осталась без Кока-Колы

Гений про злодейства Слышали, какой ужас происходит в Грузии? Там же санкции ввели всякие разные, ущемили грузинов по самое не хочу, но я не думала, что дойдет до такого! Вообразите, мои дорогие - Кока-Кола отменила ежегодный караван для Грузии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх