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Лерчек отказалась от своего признания

Лерчек отказалась от своего признания

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что блогер Лерчек (Валерия Чекалина) во время первого допроса дала признательные показания по делу о выводе денег из России, но затем отказалась от своих слов .

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