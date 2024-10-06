Лерчек отказалась от своего признания

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что блогер Лерчек (Валерия Чекалина) во время первого допроса дала признательные показания по делу о выводе денег из России, но затем отказалась от своих слов .
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