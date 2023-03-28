Экс-советник в офисе Зеленского - на литовском ТВ: Основная цель украинского наступления состоит в том, чтобы российские войска потеряли возможность наступать

Бывший советник в офисе президента Украины Алексей Арестович дал интервью на литовском телевидении. В эфире литовского телеканала у Арестовича поинтересовались, когда, по его мнению, начнётся украинской наступление и каким это наступление будет.
Бывший советник в офисе президента Украины Алексей Арестович дал интервью на литовском телевидении. В эфире литовского телеканала у Арестовича поинтересовались, когда, по его мнению, начнётся украинской наступление и каким это наступление будет.
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