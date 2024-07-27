Хотели взорвать православный храм. В Дагестане предотвращен крупный теракт

Оперативники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России во взаимодействии с МВД РФ раскрыли и предотвратили серию терактов, которые трое мужчин планировали организовать в городе Каспийск Республики Дагестан.
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