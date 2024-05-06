Лоза прокомментировал очередной виток скандала между Пугачевой и Михайловым

70-летний певец, композитор Юрий Лоза, написавший знакомый всем хит «Плот», в беседе с сайтом aif.ru прокомментировал очередной виток конфликта между певцом Стасом Михайловым и народной певицей СССР Аллой Пугачевой, уехавшей после начала СВО в Израиль.