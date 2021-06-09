MicroStrategy увеличила продажу биткойн-облигаций до 500 миллионов долларов

Что еще за 100 миллионов долларов между друзьями? Компания MicroStrategy, производящая корпоративное программное обеспечение, увеличила объем продаж корпоративных облигаций, о котором впервые было объявлено вчера, с 400 до 500 миллионов долларов.
Что еще за 100 миллионов долларов между друзьями? Компания MicroStrategy, производящая корпоративное программное обеспечение, увеличила объем продаж корпоративных облигаций, о котором впервые было объявлено вчера, с 400 до 500 миллионов долларов.
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