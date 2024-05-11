Татьяна Минина выиграла золото чемпионата Европы по тхэквонду

Российская тхэквондистка Татьяна Минина одержала победу над Зейнеп Ташкиным из Турции в финале чемпионата Европы по тхэквондо в весовой категории до 53 кг, который проходит в Белграде (Сербия) с 9 по 12 мая.
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