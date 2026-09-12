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Пятый канал

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Москвич получил полтора года колонии за бросок бутылки из окна отеля

Москвич получил полтора года колонии за бросок бутылки из окна отеля

В одном из столичных отелей мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил импровизированную игру с пустыми бутылками, бросая их с подоконника.

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