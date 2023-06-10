Русская весна

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Армия России нанесла удар по военному аэродрому ВСУ (ВИДЕО)

Армия России нанесла удар по военному аэродрому ВСУ (ВИДЕО)

Ночными ударами российских войск поражен военный аэродром ВСУ. По сообщениям украинских чиновников, Армия России нанесла удар крылатыми ракетами и БПЛА по военному аэродрому Миргород в Полтавской области.

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