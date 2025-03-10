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Царьград

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Сырский трубит отступление по всем фронтам: Убито почти 100 тысяч. Грандиозный успех в Сумах. Залужный и Тимошенко слили жёсткий компромат

Сырский трубит отступление по всем фронтам: Убито почти 100 тысяч. Грандиозный успех в Сумах. Залужный и Тимошенко слили жёсткий компромат

Малая Локня зачищена. Идут жесточайшие бои в Судже, сообщают разведчики спецназа "Ахмат". Поступают сообщения, что противник бежит - с одной стороны его догоняют дроны наших защитников.

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