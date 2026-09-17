Эксцентричный китайский миллиардер потребовал вернуть выкуп $4,5 млн за невесту

35-летний Джастин Сан сделал предложение 38-летней актрисе и перевёл её родителям 30 млн юаней.Основатель криптовалютной платформы Tron Джастин Сан подал иск против китайской актрисы Цзин Тянь и её родителей с требованием вернуть 30 млн юаней (около $4,5 млн), которые он перечислил как традиционный выкуп за невесту после срыва планов на брак.