Срочно! Погиб ребенок - в руках сдетонировал найденный во дворе предмет

Все произошло сегодня в поселке Ракитное. Мальчик нашел во дворе взрывоопасный предмет, поднял его и от полученных ранений, к сожалению, погиб: боеприпас сдетонировал.
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