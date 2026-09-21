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Акции Novo Nordisk упали на 6% после публикации стратегии компании до 2030 года

Акции Novo Nordisk упали на 6% после публикации стратегии компании до 2030 года

Акции датской фармацевтической компании Novo Nordisk снизились примерно на 6% в понедельник после того, как компания представила инвесторам в Лондоне стратегию развития и ключевые цели до 2030 года.

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