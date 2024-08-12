Политика как он...
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Политика как она есть

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Экс-глава департамента МИД Японии рассказал о причинах конфликта на Украине

Экс-глава департамента МИД Японии рассказал о причинах конфликта на Украине

Конфликта вокруг Украины могло не произойти, если бы США после завершения «холодной войны» и распада Советского Союза думали не о своей исключительности, а о безопасности в Европе с позиций реализма, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-главу департамента Европы и Азии Министерства иностранных дел Японии Кадзухико Того.

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