Экс-глава департамента МИД Японии рассказал о причинах конфликта на Украине

Конфликта вокруг Украины могло не произойти, если бы США после завершения «холодной войны» и распада Советского Союза думали не о своей исключительности, а о безопасности в Европе с позиций реализма, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-главу департамента Европы и Азии Министерства иностранных дел Японии Кадзухико Того.