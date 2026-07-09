Жительница Барнаула "инвестировала" 300 тысяч рублей в несуществующую биржу

Сначала горожанка сделала несколько небольших платежей по три тысячи рублей В Барнауле 21-летняя местная жительница стала жертвой интернет-мошенников, которые под видом обучения трейдингу похитили у нее более 300 тысяч рублей.
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