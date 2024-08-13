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Хренин: форум «Армия-2024» позволяет военным сверить часы

Хренин: форум «Армия-2024» позволяет военным сверить часы

Хренин отметил значимость проведения форума в обмене опытом.фото: vk.com/minoborony_by--> Международный форум «Армия-2024» позволяет сверить часы, особенно военным и тем, кто занимается производством военной техники, заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.

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