ЦСКА провел церемонию награждения новобранцев по 16 олимпийским видам спорта

25 мая, в военно-историческом музее Дома офицеров Самарского гарнизона имени К.Е. Ворошилова состоялась торжественная церемония приведения к военной присяге рядового состава спортивной роты Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) города Самары.
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