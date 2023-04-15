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У «ПСЖ» 72 очка после 31 тура Лиги 1. Столько набирали 8 команд в 3-очковую эру – все стали чемпионами

В 31-м туре «ПСЖ» обыграл «Ланс», идущий на 2-м месте турнирной таблицы, со счетом 3:1. За время, когда за победу в матче начисляется три очка, набрать 72 и более очка на этом отрезке удавалось 8 командам, каждая из которых в итоге выигрывала лигу.

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