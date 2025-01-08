Прогноз погоды в Крыму на среду.• Симферополь: +8°, пасмурно• Севастополь: +13°, пасмурно• Ялта: +13°, пасмурно• Алушта: +13°, пасмурно• Евпатория: +12°, пасмурно• Саки: +13°, пасмурно• Бахчисарай: +13°, дождь• Джанкой: +14°, пасмурно• Судак: +12°, пасмурно• Феодосия: +12°, об.
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