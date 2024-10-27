Грузинский народ дал понять, чего хочет, несмотря на попытки вмешательства. Об этом, как информирует РИА Новости, заявил руководитель министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, высказавшийся об итогах парламентских выборов, состоявшихся в закавказской республике.
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