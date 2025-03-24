В Турции ввели запрет на короткие продажи акций и смягчили требования для байбэков

Турецкий регулятор ввел запрет на короткие продажи акций и смягчил условия обратного выкупа бумаг. Так он пытается остановить падение фондового рынка Турции, которое началось после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу, пишет Bloomberg.
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