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Журнал о бизнесе и инвестициях

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В Турции ввели запрет на короткие продажи акций и смягчили требования для байбэков

В Турции ввели запрет на короткие продажи акций и смягчили требования для байбэков

Турецкий регулятор ввел запрет на короткие продажи акций и смягчил условия обратного выкупа бумаг. Так он пытается остановить падение фондового рынка Турции, которое началось после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу, пишет Bloomberg.

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