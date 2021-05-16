Узбекистан и Таджикистан хотят нарастить товарооборот до $ 1 млрд

Таджикистан и Узбекистан хотят увеличить ежегодный товарооборот до $ 1 млрд. Эту цель обсудили премьер-министры двух республик на состоявшемся в Ташкенте заседании межправительственной комиссии, сообщило накануне, 15 мая, Мининвестиций Узбекистана.