Участники 4-ой профильной смены "Я - Доброволец" оздоровительного лагеря "Золотой колос" поздравляют всех с Днем государственного флага РФ и посвящают такой яркий флешмоб своей великой стране - России.
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Участники 4-ой профильной смены "Я - Доброволец" оздоровительного лагеря "Золотой колос" поздравляют всех с Днем государственного флага РФ и посвящают такой яркий флешмоб своей великой стране - России.