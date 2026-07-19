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В ФРГ начался кризис из-за отсутствия российского газа – Мерц

В ФРГ начался кризис из-за отсутствия российского газа – Мерц

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в связи отсутствием поставок газа из России в Германии начался затяжной энергетический кризис.

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