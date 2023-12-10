ПВО Сирии поразили несколько израильских ракет в небе Дамаска

Представитель командования Вооруженных Сил Сирии сообщил агентству SANA, что сирийская противовоздушная оборона сумела перехватить несколько израильских ракет, выпущенных в ночь на понедельник в сторону Дамаска.
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