Управление МВД России по Ивановской области приглашает студентов принять участие в профориентационной акции «Студенческий десант»

В период с 20 по 24 января 2024 года в очередной раз стартует уже ставшая традиционной общероссийская акция МВД России «Студенческий десант», приуроченная ко Дню российского студенчества, в рамках которой учащиеся высших и средних учебных заведений пройдут кратковременную стажировку в различных подразделениях полиции региона.