Anduril впервые показала концепт автономного ударного конвертоплана Thunder

Концепт автономного ударного конвертоплана Thunder / © Anduril Машина задумывается как высокоавтономный беспилотный «верный ведомый», способный на высокой скорости выполнять полеты на предельно малых высотах в одном строю с пилотируемыми вертолетами и конвертопланами, такими как AH-64 Apache и MV-75 Cheyenne II.