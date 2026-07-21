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Anduril впервые показала концепт автономного ударного конвертоплана Thunder

Anduril впервые показала концепт автономного ударного конвертоплана Thunder

Концепт автономного ударного конвертоплана Thunder / © Anduril Машина задумывается как высокоавтономный беспилотный «верный ведомый», способный на высокой скорости выполнять полеты на предельно малых высотах в одном строю с пилотируемыми вертолетами и конвертопланами, такими как AH-64 Apache и MV-75 Cheyenne II.

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