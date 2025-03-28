В этом году в Татарстане существенно снизилось число случаев заболевания корью

Автор: Альбина ШафееваВ этом году в Татарстане зарегистрировали четыре случая заболевших корью. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной текущей санитарно-эпидемиологической ситуации за март, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.