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Федоров о том, чем хорош Трамп: «Тем, что хочет вернуть ту Америку, которая была лет 15-20 назад. Вот только возможно ли это? Не уверен»

– Американский паспорт сохранили? – Да. – А квартиру в Майами? – Нет. Всю американскую недвижимость давно продал.

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