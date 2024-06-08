Оборона ВСУ – в пыль: Норвежский телеканал NRK рассмотрел российские бомбы

Журналисты норвежского телеканала NRK пришли в ужас от русских планирующих бомб. Они говорят, что это "серьёзная угроза", которая превращает в пыль оборону ВСУ и уничтожает моральный дух украинских солдат.
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