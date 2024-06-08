Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 420 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Друзина
    Они все предатели, да ещё и по носят Россию, нет им в России места. Померли так померли.Смогут ли звёзды-...
  • Silver Kont
    Всех пидарасов - на фронт! Пусть уж там их грохнут....Военкомы сорвали ...
  • Eugene69072
    Отличная новость!Русский ответ «Ст...

Оборона ВСУ – в пыль: Норвежский телеканал NRK рассмотрел российские бомбы

Оборона ВСУ – в пыль: Норвежский телеканал NRK рассмотрел российские бомбы

Журналисты норвежского телеканала NRK пришли в ужас от русских планирующих бомб. Они говорят, что это "серьёзная угроза", которая превращает в пыль оборону ВСУ и уничтожает моральный дух украинских солдат.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх