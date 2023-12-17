Можно и без елки: 12 идей для создания новогоднего настроения в доме

Для тех, кто не любит елки, мы подготовили интересные варианты на любой вкус! 1. Используйте еловые ветви Натуральная елка сложна в уходе, неудобна и занимает много места, а вот еловые ветки — совсем другое дело.
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