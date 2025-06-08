Поздравляем Елизарова Алексея Дмитриевича с 55-летием! С днем рождения поздравляем И от всей души желаем Быть здоровым, не болеть И душою не стареть.
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Поздравляем Елизарова Алексея Дмитриевича с 55-летием! С днем рождения поздравляем И от всей души желаем Быть здоровым, не болеть И душою не стареть.